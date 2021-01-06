СК завершил расследование масштабных афер с хищением денег с банковских карт

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Следователями было объединено более 300 уголовных дел, которые возбуждались в период с 2017 по 2020 годы. По данным, несколько молодых людей, которые живут в Украине, приобрели на нелегальных форумах реквизиты пользователей соцсети "ВКонтакте". После этого они получали доступ к аккаунтам и от имени реальных владельцев переписывались с их друзьями и узнавали у собеседника данные платежных карт.

Сообщается, что 6 граждан Украины причастны к совершению свыше 630 эпизодов преступной деятельности. Ущерб составил более 200 тысяч рублей. В связи с участившимися случаями хищений денежных средств с банковских платежных карт следователи в очередной раз обращают внимание граждан на необходимость соблюдать элементарные правила финансовой безопасности.