|
Протесты в Вашингтоне: конгрессмены эвакуированы, введен комендантский час
07.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Палата представителей и сенат США прервали заседания из-за протестов в Вашингтоне, конгрессменов эвакуировали.
© REUTERS / JIM BOURG
"Палата распущена до созыва председателем", – проинформировала пресс-служба палаты представителей на своей странице в Twitter.
Как сообщают с места событий журналисты американских СМИ, протестующие проникли в здание конгресса. Есть информация об использовании полицией против них слезоточивого газа.
Мирный протест
Занимающий в настоящее время пост президента США Дональд Трамп призвал протестующих действовать мирно.
"Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей: они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными", – написал он в Twitter.
Ранее, выступая перед своими сторонниками на митинге, глава государства сам призывал их идти к Капитолию. После этого толпа прорвалась к зданию, а затем проникла внутрь.
Комендантский час
Из-за протестов у Капитолийского холма мэр Вашингтона Муриэл Баузер объявила в городе комендантский час с 18:00 по местному времени (02:00 по минскому).
По информации, размещенной на сайте столичного правительства, он будет действовать до 06:00 четверга 7 января.
В среду конгресс США начал процедуру утверждения итогов президентских выборов, прошедших в ноябре. На заседании были высказаны первые возражения против признания результатов и начато обсуждение. В частности, группа сенаторов высказалась против утверждения голосов выборщиков из штата Аризона. После этого председательствующий на сессии вице-президент Майкл Пенс заявил, что заседание прекращено, а палаты отдельно обсудят возражения и затем проведут голосования.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поддерживающие Трампа граждане проникли в здание конгресса и сорвали общее заседание палат парламента.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)