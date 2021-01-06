Протесты в Вашингтоне: конгрессмены эвакуированы, введен комендантский час

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Палата представителей и сенат США прервали заседания из-за протестов в Вашингтоне, конгрессменов эвакуировали.

"Палата распущена до созыва председателем", – проинформировала пресс-служба палаты представителей на своей странице в Twitter.

Как сообщают с места событий журналисты американских СМИ, протестующие проникли в здание конгресса. Есть информация об использовании полицией против них слезоточивого газа.

JUST IN: Protesters are on the senate floor taking photos of classified documents. pic.twitter.com/ObDqKlAWWX — RapTV (@raptvcom) January 6, 2021

Мирный протест

Занимающий в настоящее время пост президента США Дональд Трамп призвал протестующих действовать мирно.

"Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей: они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными", – написал он в Twitter.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Ранее, выступая перед своими сторонниками на митинге, глава государства сам призывал их идти к Капитолию. После этого толпа прорвалась к зданию, а затем проникла внутрь.

"What you are looking at is essentially hand-to-hand combat between Capitol police officers and these protesters" — @nancycordes describes the scenes of violence and chaos erupting inside the U.S. Capitol https://t.co/wTKxzqAo9U pic.twitter.com/uRT96FYqcJ — CBS News (@CBSNews) January 6, 2021

Комендантский час

Из-за протестов у Капитолийского холма мэр Вашингтона Муриэл Баузер объявила в городе комендантский час с 18:00 по местному времени (02:00 по минскому).

По информации, размещенной на сайте столичного правительства, он будет действовать до 06:00 четверга 7 января.

В среду конгресс США начал процедуру утверждения итогов президентских выборов, прошедших в ноябре. На заседании были высказаны первые возражения против признания результатов и начато обсуждение. В частности, группа сенаторов высказалась против утверждения голосов выборщиков из штата Аризона. После этого председательствующий на сессии вице-президент Майкл Пенс заявил, что заседание прекращено, а палаты отдельно обсудят возражения и затем проведут голосования.

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