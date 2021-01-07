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Четыре человека погибли в ходе протестов в Вашингтоне
07.01.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 янв - Sputnik. Четыре человека погибли в ходе протестов в Вашингтоне, сообщил глава местной полиции Роберт Конти.
© REUTERS / SHANNON STAPLETON
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
"Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из своего служебного оружия в женщину. Она была доставлена в местную больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась… Кроме того, сегодня поступили сообщения еще о трех случаях смерти возле Капитолия", - сказал Конти.
Он отметил, что эти три случая смерти связаны с различными происшествиями, которые требовали неотложной медицинской помощи. Все скончавшиеся были совершеннолетними.
По словам Конти, не менее 14 сотрудников полиции в ходе демонстраций получили ранения. Двоих госпитализировали.
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Кроме того, правоохранители в среду вечером задержали более 50 человек после введенного в американской столице из-за беспорядков комендантского часа.
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