Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 янв - Sputnik. Четыре человека погибли в ходе протестов в Вашингтоне, сообщил глава местной полиции Роберт Конти.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

"Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из своего служебного оружия в женщину. Она была доставлена в местную больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась… Кроме того, сегодня поступили сообщения еще о трех случаях смерти возле Капитолия", - сказал Конти.

Он отметил, что эти три случая смерти связаны с различными происшествиями, которые требовали неотложной медицинской помощи. Все скончавшиеся были совершеннолетними.

По словам Конти, не менее 14 сотрудников полиции в ходе демонстраций получили ранения. Двоих госпитализировали.