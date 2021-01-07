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Рождественского чуда не случилось: спасательная операция на Свислочи

07.01.2021 15:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

© Sputnik / Павел Львов
Отец и сын провалились под лед и утонули на озере в Полоцком районе
МИНСК, 7 янв – Sputnik. Спасатели и дежурные водолазы ОСВОД вблизи моста у площади Победы извлекли из воды мужчину. Он находился в 10 метрах от берега на глубине в 2,5 метра.

Пострадавшего оперативно передали врачам, но спасти его жизнь не удалось, сообщает МЧС.

На вид мужчине около 60 лет. Сейчас устанавливается его личность, а также вся хронология происшествия.

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Теги: Минск
 
 
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Прохожие на набережной Свислочи в центре Минска увидели в реке человека и позвонили в дежурную службу МЧС.
 
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