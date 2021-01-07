Рождественского чуда не случилось: спасательная операция на Свислочи

Источник материала: Sputnik Беларусь

Спасатели и дежурные водолазы ОСВОД вблизи моста у площади Победы извлекли из воды мужчину. Он находился в 10 метрах от берега на глубине в 2,5 метра.

Пострадавшего оперативно передали врачам, но спасти его жизнь не удалось, сообщает МЧС.

На вид мужчине около 60 лет. Сейчас устанавливается его личность, а также вся хронология происшествия.

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