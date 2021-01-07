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Рождественского чуда не случилось: спасательная операция на Свислочи
07.01.2021 15:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Павел Львов
Пострадавшего оперативно передали врачам, но спасти его жизнь не удалось, сообщает МЧС.
На вид мужчине около 60 лет. Сейчас устанавливается его личность, а также вся хронология происшествия.
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Прохожие на набережной Свислочи в центре Минска увидели в реке человека и позвонили в дежурную службу МЧС.
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