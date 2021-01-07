|
На МКАД водитель Volvo не справился с управлением - автомобиль разорвало о столб
Источник материала: Tut.by
Сегодня на МКАД Volvo вылетел за пределы дороги, при этом автомобиль снес столб, а потом оказался в кювете. О ДТП сообщили в ГАИ Партизанского района Минска.
По предварительной информации, 37-летний водитель Volvo ехал по МКАД со стороны улицы Скорины в направлении улицы Ваупшасова. Автомобилист при выборе скорости не учел дорожные, погодные условия, не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту. После чего машина оказалась в кювете.
В результате ДТП водитель и 33-летняя женщина-пассажир доставлены в медицинское учреждение для осмотра.
ГАИ напоминает: при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП водитель и 33-летняя женщина-пассажир доставлены в медицинское учреждение для осмотра.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)