ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На МКАД водитель Volvo не справился с управлением - автомобиль разорвало о столб

07.01.2021 20:43 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня на МКАД Volvo вылетел за пределы дороги, при этом автомобиль снес столб, а потом оказался в кювете. О ДТП сообщили в ГАИ Партизанского района Минска.

 


По предварительной информации, 37-летний водитель Volvo ехал по МКАД со стороны улицы Скорины в направлении улицы Ваупшасова. Автомобилист при выборе скорости не учел дорожные, погодные условия, не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту. После чего машина оказалась в кювете.

В результате ДТП водитель и 33-летняя женщина-пассажир доставлены в медицинское учреждение для осмотра.

ГАИ напоминает: при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП водитель и 33-летняя женщина-пассажир доставлены в медицинское учреждение для осмотра.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Рождественского чуда не случилось: спасательная операция на Свислочи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by