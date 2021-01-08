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Снег – это не только красиво: 135 населенных пунктов оставались без света
08.01.2021 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв – Sputnik. Неблагоприятные погодные условия наблюдались в минувшие сутки в Беларуси в виде сильного снегопада, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского МЧС.
По информации спасательной службы, максимальная высота снежного покрова достигала 25 сантиметров – это в Слуцком районе Минской области.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
"По данным ГПО "Белэнерго" в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 135 населенных пунктов", - рассказали в МЧС.
Отключения устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6 часов утра, без света оставались 77 населенных пунктов.
Снегопады, по информации МЧС, не привели к заторам на дорогах. Спасатели три раза выезжали доставать машины из снежных заносов. Зафиксированы три случая падения деревьев на трассы. Во всех случаях, как уточнили спасатели, обошлось без пострадавших.
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За минувшие сутки в республике выпали обильные осадки, максимальная высота снежного покрова достигла 25 сантиметров.
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