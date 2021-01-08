Снег – это не только красиво: 135 населенных пунктов оставались без света

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Неблагоприятные погодные условия наблюдались в минувшие сутки в Беларуси в виде сильного снегопада, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского МЧС.

По информации спасательной службы, максимальная высота снежного покрова достигала 25 сантиметров – это в Слуцком районе Минской области.

"По данным ГПО "Белэнерго" в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 135 населенных пунктов", - рассказали в МЧС.

Отключения устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6 часов утра, без света оставались 77 населенных пунктов.

Снегопады, по информации МЧС, не привели к заторам на дорогах. Спасатели три раза выезжали доставать машины из снежных заносов. Зафиксированы три случая падения деревьев на трассы. Во всех случаях, как уточнили спасатели, обошлось без пострадавших.

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