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Спасатели сняли с балкона дома в Минске полуголую девушку
08.01.2021 15:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв – Sputnik. Сотрудники МЧС сняли с балкона в Минске полуголую девушку, сообщили в пятницу в столичном управлении ведомства.
Информацию о висящей с внешней стороны балкона в одной из минских многоэтажек гражданке спасатели получили рано утром 8 января.
Девушка повисла в окне балкона четвертого этажа в доме на улице Есенина. Сотрудники МЧС и установили автолестницу, чтобы подстраховать "верхолазку" от падения.
Переместить ее внутрь квартиры помог спасателям знакомый минчанки.
Зачем девушка вылезла на ограждение балкона, неизвестно. Сейчас с ней в больнице работают медики.
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Очевидцы вызвали сотрудников МЧС, а спасатели установили автолестницу, чтобы не допустить падения "верхолазки".
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