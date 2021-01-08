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Спасатели сняли с балкона дома в Минске полуголую девушку

08.01.2021 15:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Сотрудники МЧС сняли с балкона в Минске полуголую девушку, сообщили в пятницу в столичном управлении ведомства.

YouTube/Sputnik Беларусь
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Информацию о висящей с внешней стороны балкона в одной из минских многоэтажек гражданке спасатели получили рано утром 8 января.

Девушка повисла в окне балкона четвертого этажа в доме на улице Есенина. Сотрудники МЧС и установили автолестницу, чтобы подстраховать "верхолазку" от падения.

Переместить ее внутрь квартиры помог спасателям знакомый минчанки.

Зачем девушка вылезла на ограждение балкона, неизвестно. Сейчас с ней в больнице работают медики.

 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы вызвали сотрудников МЧС, а спасатели установили автолестницу, чтобы не допустить падения "верхолазки".
 
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