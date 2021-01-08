Спасатели сняли с балкона дома в Минске полуголую девушку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Сотрудники МЧС сняли с балкона в Минске полуголую девушку, сообщили в пятницу в столичном управлении ведомства.

Информацию о висящей с внешней стороны балкона в одной из минских многоэтажек гражданке спасатели получили рано утром 8 января.

Девушка повисла в окне балкона четвертого этажа в доме на улице Есенина. Сотрудники МЧС и установили автолестницу, чтобы подстраховать "верхолазку" от падения.

Переместить ее внутрь квартиры помог спасателям знакомый минчанки.

Зачем девушка вылезла на ограждение балкона, неизвестно. Сейчас с ней в больнице работают медики.