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Внедорожник влетел в подземный переход в Минске – видео
08.01.2021 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв – Sputnik. Внедорожник въехал в подземный пешеходный переход в Минске, сообщили пользователи в социальных сетях.
Авария произошла днем в пятницу 8 января на улице Веры Хоружей в районе Комаровского рынка.
Сообщается, что внедорожник Infiniti вылетел с проезжей части, пробил металлическое ограждение и влетел в подземный переход.
К настоящему времени есть информация, что в ДТП никто из людей серьезно не пострадал. На место аварии прибыли сотрудники милиции и МЧС.
По данным ГАИ, 42-летний водитель Infiniti при совершении поворота на ул. не справился с управлением. Медики осмотрели его – госпитализация ему не понадобилась.
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К настоящему времени есть информация, что в ДТП в столице никто из людей серьезно не пострадал.
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