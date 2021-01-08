Внедорожник влетел в подземный переход в Минске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Внедорожник въехал в подземный пешеходный переход в Минске, сообщили пользователи в социальных сетях.

Авария произошла днем в пятницу 8 января на улице Веры Хоружей в районе Комаровского рынка.

Сообщается, что внедорожник Infiniti вылетел с проезжей части, пробил металлическое ограждение и влетел в подземный переход.

К настоящему времени есть информация, что в ДТП никто из людей серьезно не пострадал. На место аварии прибыли сотрудники милиции и МЧС.

По данным ГАИ, 42-летний водитель Infiniti при совершении поворота на ул. не справился с управлением. Медики осмотрели его – госпитализация ему не понадобилась.