ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Внедорожник влетел в подземный переход в Минске – видео

08.01.2021 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Внедорожник въехал в подземный пешеходный переход в Минске, сообщили пользователи в социальных сетях.

Авария произошла днем в пятницу 8 января на улице Веры Хоружей в районе Комаровского рынка.

Сообщается, что внедорожник Infiniti вылетел с проезжей части, пробил металлическое ограждение и влетел в подземный переход.

К настоящему времени есть информация, что в ДТП никто из людей серьезно не пострадал. На место аварии прибыли сотрудники милиции и МЧС.

По данным ГАИ, 42-летний водитель Infiniti при совершении поворота на ул. не справился с управлением. Медики осмотрели его – госпитализация ему не понадобилась.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К настоящему времени есть информация, что в ДТП в столице никто из людей серьезно не пострадал.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Спасатели сняли с балкона дома в Минске полуголую девушку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by