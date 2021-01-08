ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На территории военной части в Уручье произошел пожар

08.01.2021 18:13 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 8 января читатели сообщили о пожаре в районе военной части в столичном районе Уручье. В МЧС и Минобороны рассказали, что произошло.


Фото: читатель TUT.BY

В МЧС сообщили, что их подразделения работали на улице Рогачевской в Минске, происходило горение на складах.


Фото: twitter.com/112by

В 17.53 спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет. Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.


Фото: twitter.com/112by

«Ликвидировано возгорание на технической территории одной из воинских частей Минского ганизона, возникшее в одном из складов кабельного хозяйства. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», — уточнили в пресс-службе Минобороны страны.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МЧС и Минобороны рассказали, что произошло.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Внедорожник влетел в подземный переход в Минске – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by