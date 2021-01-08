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На территории военной части в Уручье произошел пожар
Источник материала: Tut.by
Вечером 8 января читатели сообщили о пожаре в районе военной части в столичном районе Уручье. В МЧС и Минобороны рассказали, что произошло.
В МЧС
В 17.53 спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет. Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.
«Ликвидировано возгорание на технической территории одной из воинских частей Минского ганизона, возникшее в одном из складов кабельного хозяйства. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», —
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В МЧС и Минобороны рассказали, что произошло.
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