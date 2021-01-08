На территории военной части в Уручье произошел пожар

Источник материала: Tut.by

Вечером 8 января читатели сообщили о пожаре в районе военной части в столичном районе Уручье. В МЧС и Минобороны рассказали, что произошло.



Фото: читатель TUT.BY

В МЧС сообщили , что их подразделения работали на улице Рогачевской в Минске, происходило горение на складах.



Фото: twitter.com/112by

В 17.53 спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет. Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.



Фото: twitter.com/112by

«Ликвидировано возгорание на технической территории одной из воинских частей Минского ганизона, возникшее в одном из складов кабельного хозяйства. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», — уточнили в пресс-службе Минобороны страны.