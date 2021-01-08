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Два самолета столкнулись в Ленобласти – погибли три человека
08.01.2021 18:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв – Sputnik. Два легкомоторных самолета столкнулись над аэродромом в Ленинградской области России, сообщило
Частный Piper 28 выполнял тренировочный полет и столкнулся в воздухе с другим судном – Cessna 150. Двое пассажиров и пилот легкомоторного самолета Piper скончались, пилот второго самолета госпитализирован. По словам представителей экстренных служб, прибывших на место, причинами столкновения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность легкомоторного Piper 28.
В результате падения самолет Piper практически полностью разрушился, Cessna в это время удалось приземлиться.
Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, СК возбудил уголовное дело.
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Один из бортов выполнял тренировочный полет, в результате падения он практически полностью разрушился.
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