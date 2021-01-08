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Два самолета столкнулись в Ленобласти – погибли три человека

08.01.2021 18:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Два легкомоторных самолета столкнулись над аэродромом в Ленинградской области России, сообщило РИА Новости.

© CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Ilyushin Il-86VKP(Il-80)
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Частный Piper 28 выполнял тренировочный полет и столкнулся в воздухе с другим судном – Cessna 150. Двое пассажиров и пилот легкомоторного самолета Piper скончались, пилот второго самолета госпитализирован. По словам представителей экстренных служб, прибывших на место, причинами столкновения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность легкомоторного Piper 28.

В результате падения самолет Piper практически полностью разрушился, Cessna в это время удалось приземлиться.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, СК возбудил уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из бортов выполнял тренировочный полет, в результате падения он практически полностью разрушился.
 
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