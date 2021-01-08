Пожар произошел на территории военной части в Уручье

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Пожар произошел на территории военной части, расположенной в столичном микрорайоне Уручье, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Возгорание было зафиксировано во второй половине дня в пятницу 8 декабря.

"Подразделения МЧС работают на улице Рогачевской в Минске, происходит горение в ангарах", – сказали в МЧС.

При этом официальный представитель ведомства Виталий Новицкий рассказал, что, по предварительной информации, пострадавших на пожаре нет.

Через некоторое время в Минобороны Беларуси проинформировали, что возгорание на технической территории части, возникшее на одном из складов кабельного хозяйства, ликвидировано.