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Пожар произошел на территории военной части в Уручье

08.01.2021 18:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Пожар произошел на территории военной части, расположенной в столичном микрорайоне Уручье, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Возгорание было зафиксировано во второй половине дня в пятницу 8 декабря.

"Подразделения МЧС работают на улице Рогачевской в Минске, происходит горение в ангарах", – сказали в МЧС.

При этом официальный представитель ведомства Виталий Новицкий рассказал, что, по предварительной информации, пострадавших на пожаре нет.

Через некоторое время в Минобороны Беларуси проинформировали, что возгорание на технической территории части, возникшее на одном из складов кабельного хозяйства, ликвидировано.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации республиканского МЧС, на пожаре в столичной венной части никто не пострадал.
 
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