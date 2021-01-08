Снегопады на Гомельщине: света не было в более чем 200 деревнях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Более 200 населенных пунктов Гомельской области остались без электроснабжения в результате отключений из-за сильного снегопада, сообщили в Гомельском областном УМЧС.

По данным спасателей, света не было в отдельных населенных пунктах десяти районов области – Жлобинском, Светлогорском, Лельчицком, Мозырском, Петриковском, Житковичском, Октябрьском, Калинковичском, Речицком и Рогачевском.

"В результате отключений без энергоснабжения остались: 201 населенный пункт, 41 молочно-товарная ферма", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что на ликвидации обрывов на ЛЭП были задействованы аварийные бригады районных электросетей и спасатели.

Кроме того, сотрудники МЧС семь раз в области выезжали на уборку упавших деревьев и один раз – чтобы вытащить машину из кювета.