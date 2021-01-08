ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Снегопады на Гомельщине: света не было в более чем 200 деревнях

08.01.2021 19:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Более 200 населенных пунктов Гомельской области остались без электроснабжения в результате отключений из-за сильного снегопада, сообщили в Гомельском областном УМЧС.

© Sputnik Станислав Лобатый
Много снега! Синоптики рассказали о погоде на выходные

По данным спасателей, света не было в отдельных населенных пунктах десяти районов области – Жлобинском, Светлогорском, Лельчицком, Мозырском, Петриковском, Житковичском, Октябрьском, Калинковичском, Речицком и Рогачевском.

"В результате отключений без энергоснабжения остались: 201 населенный пункт, 41 молочно-товарная ферма", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что на ликвидации обрывов на ЛЭП были задействованы аварийные бригады районных электросетей и спасатели.

Кроме того, сотрудники МЧС семь раз в области выезжали на уборку упавших деревьев и один раз – чтобы вытащить машину из кювета.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На ликвидации обрывов на ЛЭП были задействованы аварийные бригады районных электросетей и спасатели.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Два самолета столкнулись в Ленобласти – погибли три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by