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Снегопады на Гомельщине: света не было в более чем 200 деревнях
08.01.2021 19:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв – Sputnik. Более 200 населенных пунктов Гомельской области остались без электроснабжения в результате отключений из-за сильного снегопада, сообщили в Гомельском областном УМЧС.
© Sputnik Станислав Лобатый
По данным спасателей, света не было в отдельных населенных пунктах десяти районов области – Жлобинском, Светлогорском, Лельчицком, Мозырском, Петриковском, Житковичском, Октябрьском, Калинковичском, Речицком и Рогачевском.
"В результате отключений без энергоснабжения остались: 201 населенный пункт, 41 молочно-товарная ферма", – сказали в МЧС.
Там также уточнили, что на ликвидации обрывов на ЛЭП были задействованы аварийные бригады районных электросетей и спасатели.
Кроме того, сотрудники МЧС семь раз в области выезжали на уборку упавших деревьев и один раз – чтобы вытащить машину из кювета.
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На ликвидации обрывов на ЛЭП были задействованы аварийные бригады районных электросетей и спасатели.
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