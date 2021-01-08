Ноутбук стащили из кабинета Пелоси в ходе беспорядков в Капитолии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Ноутбук украли из кабинета главы палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе беспорядков на Капитолийском холме, заявил ее помощник Дрю Хэммилл.

"Ноутбук был украден из конференц-зала, это был ноутбук, который использовался только для презентаций", – написал он на своей странице в Twitter.

На текущей неделе сторонники действующего президента Дональда Трампа после митинга ворвались в Капитолий. Из-за беспорядков в конгрессе было задержано утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах. На фоне происходившего лидеры Демократической партии в сенате призвали выразить импичмент Трампу.

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