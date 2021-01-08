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Поезда в Беларуси следовали с опозданием из-за сильных снегопадов
09.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв – Sputnik. Поезда отклонились от графика на некоторых участках из-за плохой погоды в пятницу, сообщили Sputnik в Белорусской железной дороге.
© Photo : РУП "Витебскэнерго"
Опоздания составов фиксировали в Минской и Могилевской областях. Так, на участке Осиповичи – Минск несколько поездов следовали с отклонением от обычного графика: локомотивным бригадам потребовалось время, чтобы расчистить пути от снега.
"Составы отправляются по расписанию, но некоторые поезда опаздывают на пути следования. Отклонения составляют от 10 минут до часа. Связано это, конечно, с обильным снегопадом", – отметили в справочной службе БЖД.
Поезда вне графика двигались и перед новым годом – в Витебской, Могилевской и Минской областях: на железной дороге в этих регионах тогда из-за мороза и сильного ветра
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На 8 и 9 января синоптики объявили оранжевый уровень опасности – в некоторых регионах обещают сильный снег.
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