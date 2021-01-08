ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жителю Гомеля оторвало пальцы петардой

09.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Житель Гомеля был госпитализирован с травмой руки в результате взрыва петарды, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

© CC0 / Pixabay / Free-Photos
Ребенок получил травмы после взрыва петарды на даче

Инцидент в областном центре произошел накануне вечером, в четверг 7 января.

"В Гомеле, мужчина в результате неосторожного обращения с петардой, получил пиротехническую травму во дворе многоквартирного жилого дома", – сказали в МЧС.

Там также отметили, что на место прибыла машина скорой: медики диагностировали – пострадавшему взрывом оторвало фаланги пяти пальцев на правой руке.

Мужчина был доставлен в одну из больниц Гомеля для оказания необходимой помощи.

Напомним, запрет на реализацию пиротехнических изделий был введен в Беларуси 11 августа после того, как в стране начались массовые протестные акции. Приобретать и реализовывать пиротехнику первого (низшего) класса опасности разрешили только в конце декабря. К ней относятся бенгальские огни, хлопушки и тортовые свечи. Фейерверки и петарды по-прежнему остаются под запретом.

Читайте также:

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина был доставлен в одну из больниц областного центра для оказания необходимой помощи.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Водитель такси сбил ребенка на санках в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by