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Жителю Гомеля оторвало пальцы петардой
09.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв – Sputnik. Житель Гомеля был госпитализирован с травмой руки в результате взрыва петарды, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.
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Инцидент в областном центре произошел накануне вечером, в четверг 7 января.
"В Гомеле, мужчина в результате неосторожного обращения с петардой, получил пиротехническую травму во дворе многоквартирного жилого дома", – сказали в МЧС.
Там также отметили, что на место прибыла машина скорой: медики диагностировали – пострадавшему взрывом оторвало фаланги пяти пальцев на правой руке.
Мужчина был доставлен в одну из больниц Гомеля для оказания необходимой помощи.
Напомним, запрет на реализацию пиротехнических изделий был
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Мужчина был доставлен в одну из больниц областного центра для оказания необходимой помощи.
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