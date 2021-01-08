Жителю Гомеля оторвало пальцы петардой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Житель Гомеля был госпитализирован с травмой руки в результате взрыва петарды, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент в областном центре произошел накануне вечером, в четверг 7 января.

"В Гомеле, мужчина в результате неосторожного обращения с петардой, получил пиротехническую травму во дворе многоквартирного жилого дома", – сказали в МЧС.

Там также отметили, что на место прибыла машина скорой: медики диагностировали – пострадавшему взрывом оторвало фаланги пяти пальцев на правой руке.

Мужчина был доставлен в одну из больниц Гомеля для оказания необходимой помощи.

Напомним, запрет на реализацию пиротехнических изделий был введен в Беларуси 11 августа после того, как в стране начались массовые протестные акции. Приобретать и реализовывать пиротехнику первого (низшего) класса опасности разрешили только в конце декабря. К ней относятся бенгальские огни, хлопушки и тортовые свечи. Фейерверки и петарды по-прежнему остаются под запретом.

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