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Водитель такси сбил ребенка на санках в Минске
09.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв – Sputnik. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства наезда легкового автомобиля на ребенка в санках в Минске, сообщили в управлении Госавтоинспекции столицы.
© Photo : ГАИ Бреста
ДТП произошло днем в пятницу 8 января на дворовой территории на улице Солтыса.
"По предварительной информации, 21-летний водитель Renault совершил наезд на ребенка 2016 года рождения, который спускался с горки на санках-ледянках", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что мальчик был госпитализирован – у него диагностировали ЧМТ легкой степени тяжести.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Мальчик был госпитализирован – у него медики диагностировали черепно-мозговую травму легкой степени тяжести.
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