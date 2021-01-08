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Водитель такси сбил ребенка на санках в Минске

09.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства наезда легкового автомобиля на ребенка в санках в Минске, сообщили в управлении Госавтоинспекции столицы.

© Photo : ГАИ Бреста
Легковушка сбила 7-летнего ребенка на переходе в Бресте

ДТП произошло днем в пятницу 8 января на дворовой территории на улице Солтыса.

"По предварительной информации, 21-летний водитель Renault совершил наезд на ребенка 2016 года рождения, который спускался с горки на санках-ледянках", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что мальчик был госпитализирован – у него диагностировали ЧМТ легкой степени тяжести.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мальчик был госпитализирован – у него медики диагностировали черепно-мозговую травму легкой степени тяжести.
 
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