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На спорткомплексе в Норильске людей накрыло лавиной: что известно к этому часу

09.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Лавина сошла на горнолыжный комплекс вблизи Норильска ночью 9 января, снег накрыл несколько домиков турбазы, сообщили в МЧС России. 

© REUTERS / STRINGER
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Под завалами на горнолыжной базе после схода лавины могут находиться до шести человек, стало известно от главы правления компании, управляющей частной турбазой комплекса "Гора Отдельная" Игоря Шаталова.

"Порядка 4-6 человек находятся под завалами", ― цитируют его слова информагентства.

Могут ли среди них быть иностранцы, пока не уточняется.

Что известно о пострадавших

После схода лавины в Норильске медпомощь потребовалась двум пострадавшим, еще одну женщину, маленького ребенка и мужчину спасти не удалось. 

"Двое пострадавших. Один средняя степень, от госпитализации отказался. В больнице в тяжелом состоянии находится другой пострадавший. Подросток", ― сказали в Минздраве.

© CC0 / Pixabay/jacky73490
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По информации МЧС региона, первым из пострадавших был найден подросток в тяжелом состоянии, он госпитализирован. После было найдено тело 38-летней женщины.

Затем спасатели продолжали поиски маленького ребенка и 45-летнего мужчины. К утру со ссылкой на волонтеров стало известно, что спасатели нашли погибшего ребенка под снежной массой на горнолыжной базе.

"Было обнаружено еще одно тело ― полуторагодовалого ребенка", ― сообщил волонтер.

Позднее на месте схода лавины было найдено и тело мужчины, число погибших увеличилось до трех человек.

Как идут спасательные работы 

Лавина, сошедшая в Норильске, накрыла территорию в 500-600 кв. метров, по информации спасателей, толщина снежного покрова составляет 3 м в среднем. По данным на 7 утра субботы спасатели откопали около 10-15% накрытой лавиной территории.

Ночью работы осложняла пурга, к утру она стихла. Однако температура в районе ЧП составляет около минус 25 градусов мороза, из-за чего шансы найти людей под завалами живыми снижаются. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Что произошло в Норильске

Сход лавины произошел вблизи горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске в пятницу около 20.30 мск, в результате несколько строений оказались погребены под снегом. На место ЧП были направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. 

Кроме того, в главном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении владельцев спорткомплекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В последний раз снежная лавина сходила с горы в этом районе в 1989 году. Но с середины декабря из-за сильных снегопадов в районе на вершине горного склона скопилась снежная шапка, которая и стала причиной трагедии.

 
Теги: Минск
 
 
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Под снежными завалами в спорткомплексе "Гора отдельная" в Норильске Красноярского края остаются люди, есть погибшие и пострадавшие.
 
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