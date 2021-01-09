Беларусь под снегопадом: 630 населенных пунктов оставались без электричества

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. В течение минувших суток из-за сложных погодных условий в Беларуси нарушалось электроснабжение в 630 населенных пунктах Беларуси, сообщили в МЧС со ссылкой на оперативные данные ГПО "Белэнерго".

Все отключения оперативно устраняются аварийными бригадами, добавили в ведомстве.

"По состоянию на 6.00 9 января остаются без электроснабжения 56 населенных пунктов в Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. В результате нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения пострадавших нет", - уточнили в МЧС.

Основной причиной отключения стал снегопад, наблюдавшийся в Беларуси с 7 января, максимальная высота снежного покрова составила 27 см в Борисовском районе Минской области и Бобруйском районе Могилевской области.

Спасатели помогали местным жителям ликвидировать аварийные деревья, извлекали из снежных заносов автомобили. Пострадавших нет. В Минском районе из-за налипания мокрого снега на стрелочном переводе произошла задержка в движении 8 пассажирских поездов, задержка составила до 1 часа.

По информации синоптиков, в субботу в Беларуси продолжится снегопад, в некоторых районах он будет сменяться мокрым снегом и дождем, в среднем по стране ожидается до –6 °C.