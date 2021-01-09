В Гомеле у мужчины в руках взорвалась петарда: ему оторвало все пальцы правой руки

Источник материала: Tut.by

7 января в Гомеле у мужчины в руках взорвалась петарда — он лишился пяти пальцев. Об этом сообщает местная милиция.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

45-летний гомельчанин вместе со знакомым отмечал Рождество. Ближе к вечеру он пошел в магазин за спиртным. По дороге столкнулся с компанией, которая подожгла петарду и бросила в его сторону. Мужчина поднял петарду, чтобы отбросить ее в другом направлении, но не успел — она взорвалась у него в руках.

Травма оказалась серьезной: мужчине оторвало фаланги всех пальцев на правой кисти.

Мужчина госпитализирован.