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В Гомеле у мужчины в руках взорвалась петарда: ему оторвало все пальцы правой руки
Источник материала: Tut.by
7 января в Гомеле у мужчины в руках взорвалась петарда — он лишился пяти пальцев. Об этом сообщает местная милиция.
45-летний гомельчанин вместе со знакомым отмечал Рождество. Ближе к вечеру он пошел в магазин за спиртным. По дороге столкнулся с компанией, которая подожгла петарду и бросила в его сторону. Мужчина поднял петарду, чтобы отбросить ее в другом направлении, но не успел — она взорвалась у него в руках.
Травма оказалась серьезной: мужчине оторвало фаланги всех пальцев на правой кисти.
Мужчина госпитализирован.
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Мужчина госпитализирован.
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