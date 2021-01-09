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В Гомеле у мужчины в руках взорвалась петарда: ему оторвало все пальцы правой руки

09.01.2021 12:09 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 января в Гомеле у мужчины в руках взорвалась петарда — он лишился пяти пальцев. Об этом сообщает местная милиция.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

45-летний гомельчанин вместе со знакомым отмечал Рождество. Ближе к вечеру он пошел в магазин за спиртным. По дороге столкнулся с компанией, которая подожгла петарду и бросила в его сторону. Мужчина поднял петарду, чтобы отбросить ее в другом направлении, но не успел — она взорвалась у него в руках.

Травма оказалась серьезной: мужчине оторвало фаланги всех пальцев на правой кисти.

Мужчина госпитализирован.

 
Теги: Гомель
 
 
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