Потеряна связь с вылетевшим из Джакарты пассажирским Boeing 737-500

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Власти Индонезии подтвердили потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом компании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту, передают информагентства.

Известно, что индонезийский Boeing 737-500 следовал в Понтианак, сигнал с рейса SJ182 был потерян в 10.40 мск, - сообщает сервис Flightradar24 в Twitter. Через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты лайнер начал терять высоту, менее чем за минуту самолет потерял более 10 тысяч футов.

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