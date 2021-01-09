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Потеряна связь с вылетевшим из Джакарты пассажирским Boeing 737-500

09.01.2021 14:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Власти Индонезии подтвердили потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом компании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту, передают информагентства.

Известно, что индонезийский Boeing 737-500 следовал в Понтианак, сигнал с рейса SJ182 был потерян в 10.40 мск, - сообщает сервис Flightradar24 в Twitter. Через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты лайнер начал терять высоту, менее чем за минуту самолет потерял более 10 тысяч футов.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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На борту авиалайнера находились десятки пассажиров, сигнал с рейса пропал через 4 минуты после вылета.
 
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