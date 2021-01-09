|
Госавтоинспекция назвала самые аварийные месяцы 2020 года
09.01.2021 14:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв - Sputnik. Самыми аварийными месяцами 2020 года стали август и сентябрь, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Photo : Из личного архива Ирины Сапуновой
Всего за 2020-й год на территории Брестской области произошло 28 лобовых столкновений, в которых погибли десять человек, а 32 – получили ранения различной степени тяжести.
Больше всего аварий зафиксировано в августе и сентябре. Среди районов Брестчины антилидерами стали Барановичский и Пинский.
ГАИ назвала основную причину ДТП – выезд на полосу встречного движения и нарушение правил обгона. Там подчеркнули, что почти во всех случаях избежать столкновения помешало превышение скорости.
Госавтоинспекция не рекомендует водителям начинать обгон в случае плохой видимости на дороге: туман, дождь или снег, а также при недостаточно качественном или скользком дорожном покрытии. Также важно быть за рулем отдохнувшим, так как нередко переутомление и сон приводят к ДТП.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основная причина дорожно-транспортных происшествий – выезд на полосу встречного движения и нарушение правил обгона, подчеркнули в ГАИ.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)