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Госавтоинспекция назвала самые аварийные месяцы 2020 года

09.01.2021 14:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв - Sputnik. Самыми аварийными месяцами 2020 года стали август и сентябрь, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома. 

© Photo : Из личного архива Ирины Сапуновой
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Всего за 2020-й год на территории Брестской области произошло 28 лобовых столкновений, в которых погибли десять человек, а 32 – получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего аварий зафиксировано в августе и сентябре. Среди районов Брестчины антилидерами стали Барановичский и Пинский.

ГАИ назвала основную причину ДТП – выезд на полосу встречного движения и нарушение правил обгона. Там подчеркнули, что почти во всех случаях избежать столкновения помешало превышение скорости.

Госавтоинспекция не рекомендует водителям начинать обгон в случае плохой видимости на дороге: туман, дождь или снег, а также при недостаточно качественном или скользком дорожном покрытии. Также важно быть за рулем отдохнувшим, так как нередко переутомление и сон приводят к ДТП.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Основная причина дорожно-транспортных происшествий – выезд на полосу встречного движения и нарушение правил обгона, подчеркнули в ГАИ.
 
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