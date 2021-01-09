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Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду близ Джакарты

09.01.2021 14:47 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду близ Джакарты. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местное ТВ.


Фото: PK-CLM

Авиадиспетчеры потеряли связь с лайнером авиакомпании Sriwijaya Air вскоре после того, как он вылетел из аэропорта Джакарты, сообщает Bloomberg со ссылкой на спасательные службы Индонезии.

Согласно данным сервиса Flightradar24, лайнер Boeing 737−500 вылетел из Джакарты в индонезийский город Понтианак на острове Калимантан, однако вскоре после взлета отслеживание его полета прекратилось.

По данным CNN Indonesia, после взлета лайнер двинулся в сторону Яванского моря и успел подняться на высоту более трех километров, после чего примерно за минуту опустился практически до уровня моря и связь с ним пропала.

О том, что через четыре минуты после вылета из Джакарты лайнер резко снизился более чем на 10 тыс. футов, сообщает и Flightradar24. По его данным, рейс выполнял самолет, совершивший свой первый полет в 1994 году.

Министерство транспорта Индонезии подтвердило потерю связи с лайнером, выполнявшим рейс SJ182 из Джакарты в Понтианак.

Портал Airlive сообщил, что в заливе Джакарты рыбаки выловили из воды обломки и вещи, однако их принадлежность пропавшему самолету или людям, находившимся на его борту, пока не подтверждена. Об обнаружении обломков сообщает и CNN Indonesia.

По данным телекомпании Metro TV, на борту пропавшего самолета находилось 56 человек, в том числе 50 пассажиров.

Будет дополнено.

 
 
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Авиадиспетчеры потеряли связь с лайнером авиакомпании Sriwijaya Air вскоре после того, как он вылетел из аэропорта Джакарты
 
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