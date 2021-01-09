Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Граждан России не было на борту упавшего Boeing 737-500 вблизи Джакарты, сообщает посольство России в Индонезии.

В сообщении посольства, которое размещено на официальной странице в Facebook, говорится, что по полученной информации, граждан России на борту самолета не было.

"Уточняем сведения", - подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии пока не располагает данными о нахождении иностранных граждан на борту самолета.

Что произошло?

Авиакатастрофа произошла в субботу: самолет местной авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в Яванском море вблизи Джакарты, в воде находятся обломки и части тел.

На борту, по официальным данным, находилось 65 человек - 12 членов экипажа и 53 пассажира, в том числе дети. Авиалайнер летел в из Джакарты Понтианак, связь с ним была потеряна сегодня в 10:40 (по московскому времени). Через четыре минуты после вылета лайнера из Джакарты лайнер начал терять высоту, менее чем за минуту самолет потерял более 10 тысяч футов.

В настоящее время идет поисковая операция. О причинах трагедии пока не сообщается.