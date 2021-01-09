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Россиян на борту упавшего в Индонезии "Боинга" не было

09.01.2021 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Граждан России не было на борту упавшего Boeing 737-500 вблизи Джакарты, сообщает посольство России в Индонезии.

В сообщении посольства, которое размещено на официальной странице в Facebook, говорится, что по полученной информации, граждан России на борту самолета не было.

"Уточняем сведения", - подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии пока не располагает данными о нахождении иностранных граждан на борту самолета.

Что произошло?

Авиакатастрофа произошла в субботу: самолет местной авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в Яванском море вблизи Джакарты, в воде находятся обломки и части тел.

На борту, по официальным данным, находилось 65 человек - 12 членов экипажа и 53 пассажира, в том числе дети. Авиалайнер летел в из Джакарты Понтианак, связь с ним была потеряна сегодня в 10:40 (по московскому времени). Через четыре минуты после вылета лайнера из Джакарты лайнер начал терять высоту, менее чем за минуту самолет потерял более 10 тысяч футов.

В настоящее время идет поисковая операция. О причинах трагедии пока не сообщается. 

 
Теги: Минск
 
 
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На борту самолета находилось более полусотни пассажиров, связь с лайнером была потеряна через четыре минуты после вылета.
 
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