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Крупнейший за 80 лет снегопад парализовал Мадрид: есть погибшие

09.01.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. В Мадриде бушует крупнейший за последние 80 лет снегопад, стихия унесла жизни трех человек, сообщил в субботу на пресс-конференции министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Снежная буря "Филомена" обрушилась на Иберийский полуостров, принеся в собой снегопады в центральной части Испании, в том числе в Мадриде. Синоптики называют подобные природные условия "историческими", в некоторых центральных регионах, в том числе в Мадриде, а также в Валенсии, введен красный уровень опасности. В 19 провинциях действует оранжевый уровень. 

© REUTERS / SERGIO PEREZ
Из-за самого сильного снегопада за последние 80 лет в столице Испании объявлен красный уровень опасности

Снега настолько много, что полностью парализовано железнодорожное сообщение. Оно затронуло не только пригороды, но и поезда дальнего следования. По Мадриду не ездят автобусы, на некоторых линиях метро есть задержки. Также минимум до вечера субботы не будет работать аэропорт "Барахас". Из-за угрозы заноса запрещено движение грузовиков.

Власти попросили горожан воздержаться от того, чтобы выходить на улицу. Кроме этого, к оказанию помощи привлечены военные, которые спасают водителей. За ночь они помогли около сотни автолюбителям.

По данным МВД Испании, два человека погибли в автономном сообществе Андалусия, еще один - в автономном сообществе Мадрид. Мэр столицы Испании Хосе Луис Мартинес Альмейда назвал снегопад, самым сильным в городе за последние 80 лет.

© REUTERS / SERGIO PEREZ
Стадион мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано"

Также в Мадриде отменены все культурные, развлекательные и спортивные мероприятия. Так встреча 18-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридским "Атлетико" и "Атлетиком" из Бильбао отложилась из-за бури. Точные даты переноса неизвестны.

Снегопад в Беларуси

Оранжевый уровень опасности был объявлен синоптиками 8 и 9 января. В некоторых регионах прошел сильный снег, многие населенные пункты остались без электричества из-за удара стихии. Минск также оказался под толщей снега. От снега улицы расчищали 650 человек и более 620 единиц техники.

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Теги: Минск
 
 
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Снежный покров в некоторых районах Мадрида и области уже достигает 60 см. Согласно прогнозам. Снегопад продолжится до воскресенья.
 
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