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Семь человек погибли на пожаре под Тюменью

09.01.2021 18:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Семь человек погибли на пожаре в Тюменской области, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

© CC0 / Pixabay / 947051
Семья с тремя детьми сгорела на пожаре в российской деревне

"9 января 2021 года после тушения пожара в доме и постройках по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела семи человек", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты – они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Губернатор Тюменской области Александр Моор взял на контроль расследование причин пожара. Он также призвал жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Расследование причин трагедии взял на личный контроль губернатор Тюменской области.
 
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