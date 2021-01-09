Семь человек погибли на пожаре под Тюменью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Семь человек погибли на пожаре в Тюменской области, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"9 января 2021 года после тушения пожара в доме и постройках по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела семи человек", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты – они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Губернатор Тюменской области Александр Моор взял на контроль расследование причин пожара. Он также призвал жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасности.