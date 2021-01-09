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И грустно, и смешно: преступления в 2020 году, которые вызвали улыбку

09.01.2021 18:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Суд над прокурорами – явление редкое, а тем более когда речь идет не о должностном преступлении, а о наркотических веществах. В середине осени 2020 года два минских прокурора получили по три года лишения свободы, что, безусловно, является трагедий – у людей сломана карьера. Но, как отмечают эксперты, данное дело попадет в рейтинг курьезных из-за "объекта преступления".

Псилоциба навозная

Как следует из материалов дела, один из прокуроров ездил в Витебскую область собирать галлюциногенные грибы, а второй покупал марихуану для себя и своего коллеги. Экспертами было установлено, что на северных витебских болотах он собирал галлюциногенные поганки вида "Псилоциба навозная". В них содержится особо опасное психотропное вещество – псилоцин.

© Sputnik / Игорь Онучин
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Второй минский прокурор, как говорится в обвинении, покупал для себя и своего коллеги марихуану у третьего фигуранта дела. Он получил значительно больший срок за сбыт выращенной конопли.

Гособвинение по этому делу поддерживал один из самых опытных и достаточно жестких прокуроров из Генпрокуратуры – Вадим Кисель. Он участвовал в ряде таких громких процессов, как дела ошмянских таможенников, о взятках в ГУПР Мингорисполкома, об убийстве бизнесмена из Березино, а также в закрытом "деле медиков", где нашли сейф с большой суммой денег.

Наган в дамской сумочке

Потеря сознания женщиной на вокзале в Жлобинском районе закончилась милицейской проверкой.

Пока врачи оказывали пострадавшей помощь, правоохранители в поисках удостоверяющих личность документов открыли ее сумку. Там вместе с паспортом они нашли револьвер системы Наган образца 1895 года.

Когда женщина очнулась, то рассказала: револьвер нашла на балконе у брата в Речице. Родственник злоупотребляет спиртным, и она решила от греха подальше забрать огнестрельное оружие.

Несмотря на благие намерения, женщина и ее брат попали в поле зрения милиции, которая провела тщательную проверку.

"Маленькая разбойница" из Бреста

О том, что в Бресте появилась "маленькая разбойница", почти как известный персонаж из сказки Андерсена "Снежная Королева", в милицию заявили местные жители.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Как потом установили милиционеры, шестиклассница угрожала детям игрушечным пистолетом и уводила их в лес.

Девочка делала это ради видеороликов, благодаря которым выросло бы количество ее подписчиков в соцсетях. Школьница рассказала, что совершала все "ради хайпа".

Шестиклассница воспитывается в неполной семье, известно, что у нее случаются конфликты с мамой. В отношении матери "маленькой разбойницы" составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по ее воспитанию.

Стаканом – в милиционера?

В Житковичах был задержан метатель-неудачник, который целился пустым стаканом в подругу, а попал в милиционера при исполнении.

Как потом было установлено, местный житель ночью на улице выяснял отношения с возлюбленной, а когда девушка решила уйти от конфликта, бросил в нее стакан. При этом мужчина случайно попал в проезжавшую мимо машину Департамента охраны МВД. Правоохранители задержали "метателя".

Кот ученый

2020 год не был богатым на "курьезные" преступления, если такие вообще могут быть. В прошлом году не задерживали уснувших в шкафу домушников, а ревнивые жены не отрезали гениталии своим мужьям, как это случалось раньше. А по мнению экспертов, верхнюю строчку в рейтинге самых "прикольных" преступлений уже почти 20 лет занимает преступление с участием кота, натасканного на доллары.

© Photo : УВД Гродненского облисполкома
Одну и ту же квартиру трижды за сутки обворовали в Гродно

Это случилось более 20 лет назад в Минске. В конце 90-х в белорусской столице была задержана группа квартирных воров, которые совершали преступления с помощью сиамского кота. Котофей был "натаскан" на доллары, смоченные настойкой валерианы. У него вырабатывался условный рефлекс на "валериановую валюту".

Затем злоумышленники по объявлению находили состоятельного продавца и покупали у него вещь за "адаптированные к коту доллары". Во время отсутствия хозяина воры отмычкой открывали квартиру, запускали туда "ученого кота", который через считаные минуты, не нарушая порядка в квартире, находил все деньги. У воров имелась не только богатая фантазия, но и профессиональные навыки дрессировщиков.

Сыщики отметили, что подобный случай не имеет аналогов в мировой криминальной практике и может войти в учебники по криминалистике.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Преступление 20-летней давности, в котором замешаны кот, валериана, доллары и необычная группа "домушников", по виртуозности и курьезности эксперты по-прежнему...
 
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