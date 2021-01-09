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Взрыв газопровода произошел в Полтавской области
09.01.2021 19:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в Полтавской области (Украина), сообщает в субботу пресс-служба Госслужбы по ЧС.
Инцидент произошел вечером в субботу, 9 января, на поле вблизи села Халепцы Лубенского района.
"Произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением", -
Подача газа на данный участок была оперативно перекрыта. "Предварительно жертв и пострадавших нет", - добавили спасатели.
Из-за инцидента 13 населенных пунктов Полтавской области остались без газа. Сейчас на месте происшествия работают восемь единиц техники и мобильная оперативная группа.
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Из-за аварии более десяти населенных пунктов остались без газа; взрыв произошел из-за его разгерметизации.
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