Взрыв газопровода произошел в Полтавской области

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в Полтавской области (Украина), сообщает в субботу пресс-служба Госслужбы по ЧС.

Инцидент произошел вечером в субботу, 9 января, на поле вблизи села Халепцы Лубенского района.

"Произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением", - говорится в сообщении ведомства.

Подача газа на данный участок была оперативно перекрыта. "Предварительно жертв и пострадавших нет", - добавили спасатели.

Из-за инцидента 13 населенных пунктов Полтавской области остались без газа. Сейчас на месте происшествия работают восемь единиц техники и мобильная оперативная группа.