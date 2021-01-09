ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Взрыв газопровода произошел в Полтавской области

09.01.2021 19:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik.  Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в Полтавской области (Украина), сообщает в субботу пресс-служба Госслужбы по ЧС.

Инцидент произошел вечером в субботу, 9 января, на поле вблизи села Халепцы Лубенского района.

"Произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением", - говорится в сообщении ведомства.

Подача газа на данный участок была оперативно перекрыта. "Предварительно жертв и пострадавших нет", - добавили спасатели.

Из-за инцидента 13 населенных пунктов Полтавской области остались без газа. Сейчас на месте происшествия работают восемь единиц техники и мобильная оперативная группа.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за аварии более десяти населенных пунктов остались без газа; взрыв произошел из-за его разгерметизации.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Семь человек погибли на пожаре под Тюменью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by