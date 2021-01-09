Мощный взрыв произошел на газопроводе в Украине. Обошлось без жертв

Источник материала: Tut.by

В Полтавской области недалеко от города Лубны в субботу, 9 января, произошел взрыв на магистральном газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу.





Как говорится в сообщении ООО «Оператор ГТС Украины» (Укртрансгаз), «жертв и пострадавших в результате аварии нет». Нет и угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов. Авария не оказала влияния на транспортировку газа в Европу.

Причины взрыва пока выяснить не удалось. Об инциденте проинформированы Национальная полиция, Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Служба безопасности Украины. «Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии», — указывается в сообщении «Оператора ГТС Украины».

В ГСЧС рассказали , что причиной взрыва стала разгерметизация газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» с последующим факельным горением.

Из-за взрыва без газа остались 13 населенных пунктов.