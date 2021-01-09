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Умерла известная сотрудница минского ОМОНа Светлана Скараженок

10.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Сотрудница минского ОМОНа Светлана Скараженок умерла в возрасте 29 лет, сообщается издание "На страже".

"Руководство министерства внутренних дел Республики Беларусь, руководство и личный состав отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти милиционера ОМОНа прапорщика милиции Скараженок Светланы Игоревны и выражают искренние соболезнования ее родным и близким", - говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти девушки неизвестны.

Светлана Скараженок пришла на службу в ОМОН в 2014 году после окончания филфака БГУ.

В интервью Sputnik она рассказывала, что желание служить у нее от отца, который служил в пограничных войсках спецназа КГБ во время войны в Афганистане. По словам девушки, она приложила "максимум усилий" чтобы попасть в ОМОН.

 
Теги: Минск
 
 
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Сослуживцы и руководство МВД выразили соболезнования в связи со смертью 29-летней девушки.
 
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