|
Умерла известная сотрудница минского ОМОНа Светлана Скараженок
10.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Сотрудница минского ОМОНа Светлана Скараженок умерла в возрасте 29 лет, сообщается издание
"Руководство министерства внутренних дел Республики Беларусь, руководство и личный состав отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти милиционера ОМОНа прапорщика милиции Скараженок Светланы Игоревны и выражают искренние соболезнования ее родным и близким", - говорится в сообщении.
Обстоятельства смерти девушки неизвестны.
Светлана Скараженок пришла на службу в ОМОН в 2014 году после окончания филфака БГУ.
В интервью Sputnik
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сослуживцы и руководство МВД выразили соболезнования в связи со смертью 29-летней девушки.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)