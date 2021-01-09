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Умер один из самых титулованных игроков в классический "Тетрис"

10.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв – Sputnik. Киберспортсмен Джонас Ньюбауэр умер в возрасте 39 лет, сообщил официальный Twitter-аккаунт Tetris.

Там подчеркнули, что смерть Ньюбауэра - это огромная потеря: киберспортсмен был одним из лучших игроков всех времен по мастерству, духу и доброте.

"Мы искренне сочувствуем его семье и друзьям, а также всему классическому сообществу "Тетриса". Мы все скорбим о его кончине", - говорится в сообщении.

Причиной смерти Ньюбауэра стали внезапные проблемы со здоровьем, другие подробности не сообщаются.

Ньюбауэр начиная с 2010 года девять раз пробивался в финал мировых форумов. На его счету семь побед на чемпионатах мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной смерти киберспортсмена стали внезапные проблемы со здоровьем, другие подробности не сообщаются.
 
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