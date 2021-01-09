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Умер один из самых титулованных игроков в классический "Тетрис"
10.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв – Sputnik. Киберспортсмен Джонас Ньюбауэр умер в возрасте 39 лет, сообщил официальный Twitter-аккаунт Tetris.
Там подчеркнули, что смерть Ньюбауэра - это огромная потеря: киберспортсмен был одним из лучших игроков всех времен по мастерству, духу и доброте.
"Мы искренне сочувствуем его семье и друзьям, а также всему классическому сообществу "Тетриса". Мы все скорбим о его кончине", - говорится в сообщении.
Причиной смерти Ньюбауэра стали внезапные проблемы со здоровьем, другие подробности не сообщаются.
Ньюбауэр начиная с 2010 года девять раз пробивался в финал мировых форумов. На его счету семь побед на чемпионатах мира.
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Причиной смерти киберспортсмена стали внезапные проблемы со здоровьем, другие подробности не сообщаются.
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