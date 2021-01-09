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Ворвался в Капитолий с копьем: "викингу" предъявлено обвинение

10.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Предъявлено обвинение Джейкобу Энтони Ченсли, который в ходе протестов ворвался в здание Конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем, такая информация размещена на сайте прокуратуры Округа Колумбия.

Жителя Аризоны в сети окрестили "викингом". Прокуратура предъявила ему обвинение в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий, а также во вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия.

© REUTERS / MIKE THEILER
Власти задержали и предъявили обвинения жителю штата Аризона Джейкобу Энтони Чансли, который участвовал в штурме Конгресса

Мужчину взяли в субботу под стражу.

Также обвинение было предъявлено некоторым другим участникам акций протеста.

Митинг 6 января сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьских выборов и победу демократа Джо Байдена, закончился штурмом Капитолия и столкновениями с полицией. В реузльтате волнений погибли пять человек, десятки задержаны.

После случившегося заблокированы аккаунты Трампа в Facebook и Twitter, он сам по-прежнему не признает поражение на выборах, но уже пообещал мирно передать власть Байдену.

 
Теги: Минск
 
 
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Митинг 6 января сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьских выборов и победу демократа Джо Байдена, закончился...
 
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