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Ворвался в Капитолий с копьем: "викингу" предъявлено обвинение
10.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Предъявлено обвинение Джейкобу Энтони Ченсли, который в ходе протестов ворвался в здание Конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем, такая информация размещена на сайте прокуратуры Округа Колумбия.
Жителя Аризоны в сети окрестили "викингом". Прокуратура предъявила ему обвинение в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий, а также во вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия.
© REUTERS / MIKE THEILER
Власти задержали и предъявили обвинения жителю штата Аризона Джейкобу Энтони Чансли, который участвовал в штурме Конгресса
Мужчину взяли в субботу под стражу.
Также обвинение было предъявлено некоторым другим участникам акций протеста.
Митинг 6 января сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьских выборов и победу демократа Джо Байдена, закончился штурмом Капитолия и столкновениями с полицией. В реузльтате волнений погибли пять человек, десятки задержаны.
После случившегося
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Митинг 6 января сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьских выборов и победу демократа Джо Байдена, закончился...
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