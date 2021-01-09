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Задержана хозяйка пансионата в Тюменской области, где погибли семь человек
10.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Следователи задержали хозяйку частного пансионата для пожилых людей в поселке Боровский Тюменской области, где в субботу на пожаре погибли семь человек, сообщил Следственный комитет России.
© Sputnik / Константин Чалабов
"Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата", - говорится в сообщении.
На месте пожара работают следователи и криминалисты, которые проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают в пансионате документацию. Также назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся другие следственные действия.
Кроме этого, провоохранители дадут правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов, выявят и отреагируют на причины и условия произошедшего.
Что произошло?
После тушения пожара в доме и постройках по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Губернатор Тюменской области Александр Моор взял на контроль расследование причин пожара. Ход расследования поставил на контроль и глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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Расследование причин трагедии взял на личный контроль губернатор Тюменской области и глава СК России.
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