Задержана хозяйка пансионата в Тюменской области, где погибли семь человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Следователи задержали хозяйку частного пансионата для пожилых людей в поселке Боровский Тюменской области, где в субботу на пожаре погибли семь человек, сообщил Следственный комитет России.

"Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата", - говорится в сообщении.

На месте пожара работают следователи и криминалисты, которые проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают в пансионате документацию. Также назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся другие следственные действия.

Кроме этого, провоохранители дадут правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов, выявят и отреагируют на причины и условия произошедшего.

Что произошло?

После тушения пожара в доме и постройках по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Губернатор Тюменской области Александр Моор взял на контроль расследование причин пожара. Ход расследования поставил на контроль и глава СК РФ Александр Бастрыкин.