Микроавтобус съехал в кювет в Брянской области - пострадали белорусы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Микроавтобус съехал в кювет в Брянской области, пострадали шесть граждан Беларуси, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД региона.

Происшествие случилось в 17:30 (по минскому времени) на 43-м километре трассы Брянск – Новозыбков. За рулем Mercedes Sprinter находился 34-летний водитель, который не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет. Отмечается, что возможно водитель не учел погодные условия и скоростной режим.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Как сообщают российские СМИ, все пострадавшие - белорусы, они доставлены в больницу. Всего же в салоне микроавтобуса находились 16 пассажиров.