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Микроавтобус съехал в кювет в Брянской области - пострадали белорусы

10.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Микроавтобус съехал в кювет в Брянской области, пострадали шесть граждан Беларуси, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД региона.

Происшествие случилось в 17:30 (по минскому времени) на 43-м километре трассы Брянск – Новозыбков. За рулем Mercedes Sprinter находился 34-летний водитель, который не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет. Отмечается, что возможно водитель не учел погодные условия и скоростной режим.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Как сообщают российские СМИ, все пострадавшие - белорусы, они доставлены в больницу. Всего же в салоне микроавтобуса находились 16 пассажиров.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель автомобиля не справился с управлением машины, возможно, также не учел погодные условия, скоростной режим и съехал в кювет.
 
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