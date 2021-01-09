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Микроавтобус съехал в кювет в Брянской области - пострадали белорусы
10.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Микроавтобус съехал в кювет в Брянской области, пострадали шесть граждан Беларуси, сообщает
Происшествие случилось в 17:30 (по минскому времени) на 43-м километре трассы Брянск – Новозыбков. За рулем Mercedes Sprinter находился 34-летний водитель, который не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет. Отмечается, что возможно водитель не учел погодные условия и скоростной режим.
В результате ДТП пострадали шесть человек. Как сообщают российские СМИ, все пострадавшие - белорусы, они доставлены в больницу. Всего же в салоне микроавтобуса находились 16 пассажиров.
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Водитель автомобиля не справился с управлением машины, возможно, также не учел погодные условия, скоростной режим и съехал в кювет.
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