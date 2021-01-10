в результате сбоя в работе энергосетей весь Пакистан остался без электричества

Источник материала: Tut.by

Населенные пункты на всей территории Пакистана остались без электричества в результате сбоя в работе энергосетей в субботу ночью. Об этом сообщает пакистанский новостной портал Dawn .

По его сведениям, министр энергетики Пакистана Омар Айюб Хан заявил, что взял ситуацию под личный контроль и призвал граждан страны проявить спокойствие в сложившейся ситуации. Он также добавил, что власти Пакистана предпринимают попытки частично возобновить подачу энергии через электростанцию в Тарбеле.

Ранее телеканал Samaa со ссылкой на представителей Национального центра управления электроэнергией информировал, что проблемы с электричеством наблюдаются в столице страны Исламабаде, а также в крупных городах Карачи, Пешаваре и Лахоре. По предварительным сведениям, причиной сбоя стала техническая неисправность в системе распределения электроэнергии.