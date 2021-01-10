Обнаружено вероятное место крушения индонезийского самолета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв – Sputnik. Предполагаемое место крушения лайнера индонезийской компании Sriwijaya Air обнаружено в Яванском море, по сообщениям водолазов, обломки воздушного судна находятся на глубине 23 метров, такую информацию передает агентство "Ассошиэйтед Пресс" , ссылаясь на командующего ВС Индонезии.

"Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета... Мы уверены, что именно тут разбился самолет", – цитирует агентство командующего ВС страны Хади Тьяджанто.

Ранее сообщалось, что спасателям утром в воскресенье удалось извлечь части тел, одежду и металлические обломки из Яванского моря, где накануне потерпел крушение самолет индонезийской авиакомпании. Все это было обнаружено между островами Ланканг и Лаки.

В Sriwijaya Air уже заявили, что лайнер, совершавший рейсы на протяжении 26 лет, был готов к полету. Сообщалось, что причиной часовой задержки вылета данного рейса стала погода, а не технические проблемы с воздушным судном.

Что произошло?

Авиакатастрофа произошла в субботу: самолет местной авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в Яванском море вблизи Джакарты.

На борту, согласно официальным данным, находилось 65 человек – 12 членов экипажа и 53 пассажира, в том числе дети. Авиалайнер летел из Джакарты в Понтианак, связь с ним была потеряна в субботу в 10:40 (по минскому времени). Через четыре минуты после вылета самолет стал терять высоту – он потерял более 10 тысяч футов меньше чем за минуту.

Соболезнования в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы у берегов Явы уже выразил российский лидер Владимир Путин.