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Обнаружено вероятное место крушения индонезийского самолета
10.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв – Sputnik. Предполагаемое место крушения лайнера индонезийской компании Sriwijaya Air обнаружено в Яванском море, по сообщениям водолазов, обломки воздушного судна находятся на глубине 23 метров, такую информацию передает агентство
© REUTERS / ANTARA FOTO
"Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета... Мы уверены, что именно тут разбился самолет", – цитирует агентство командующего ВС страны Хади Тьяджанто.
Ранее сообщалось, что спасателям утром в воскресенье удалось извлечь части тел, одежду и металлические обломки из Яванского моря, где накануне потерпел крушение самолет индонезийской авиакомпании. Все это было обнаружено между островами Ланканг и Лаки.
В Sriwijaya Air уже заявили, что лайнер, совершавший рейсы на протяжении 26 лет, был готов к полету. Сообщалось, что причиной часовой задержки вылета данного рейса стала погода, а не технические проблемы с воздушным судном.
Что произошло?
Авиакатастрофа произошла в субботу: самолет местной авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в Яванском море вблизи Джакарты.
На борту, согласно официальным данным, находилось 65 человек – 12 членов экипажа и 53 пассажира, в том числе дети. Авиалайнер летел из Джакарты в Понтианак, связь с ним была потеряна в субботу в 10:40 (по минскому времени). Через четыре минуты после вылета самолет стал терять высоту – он потерял более 10 тысяч футов меньше чем за минуту.
Соболезнования в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы у берегов Явы уже выразил российский лидер Владимир Путин.
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Ранее сообщалось, что спасателям утром в воскресенье удалось извлечь из Яванского моря части тел, одежду и металлические обломки.
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