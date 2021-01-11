16-летний подросток пропал по дороге на учебу из Кобрина в Брест

Источник материала: Tut.by

В Беларуси ищут 16-летнего жителя Кобрина Алексея Василаке. Об этом сообщает МВД .



Фото: Kobrincity

8 января около 7.00 подросток ушел из дома, чтобы поехать на учебу в Брест, передает портал Kobrincity . Полчаса спустя он уехал с вокзала на такси и высадился в районе магазина «Санта» на Дзержинского. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16 лет, рост 175 см, глаза карие, волосы темно-русые.

Был одет: черная куртка, черный худи с желтым принтом, укороченные светло-синие джинсы, бежевые ботинки.

Если вам известно местонахождение парня, сообщите, пожалуйста, милиции: 8 (029) 794-41-32; 8 (033) 642-44-24; 102, или его родителям: +375(29) 836−22−00 (A1).