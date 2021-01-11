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16-летний подросток пропал по дороге на учебу из Кобрина в Брест
Источник материала: Tut.by
В Беларуси ищут 16-летнего жителя Кобрина Алексея Василаке. Об этом сообщает
8 января около 7.00 подросток ушел из дома, чтобы поехать на учебу в Брест, передает портал
Приметы: на вид 16 лет, рост 175 см, глаза карие, волосы темно-русые.
Был одет: черная куртка, черный худи с желтым принтом, укороченные светло-синие джинсы, бежевые ботинки.
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Парень доехал до железнодорожного вокзала в Кобрине, а почаса спустя взял такси и уехал к магазину «Санта». После этого он пропал.
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