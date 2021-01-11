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Беспорядки в Капитолии: власти США завели 25 дел
11.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв ― Sputnik. Американские власти возбудили 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в конгрессе США, сообщил конгрессмен от Демократической партии Джейсон Кроу.
Беспорядки в американской столице
© REUTERS / SHANNON STAPLETON
В результате атаки на Капитолий, где конгрессмены проводили подсчет голосов,
Резервисты причастны к атаке?
Конгрессмен рассказал, что обсуждал попытку силового захвата Капитолия с министром армии Соединенных Штатов Райаном Маккарти. В беседе поднимались вопросы, связанные с действиями военных в связи с "атакой на Капитолий" и о "действующих мерах безопасности".
"Министр Маккарти заявил, что 25 дел о внутреннем терроризме было открыто в результате нападения на Капитолий. (Обнаружено) длинноствольное огнестрельное оружие, "коктейли Молотова", взрывные устройства и пластиковые наручники, что позволяет предположить, что большее бедствие удалось предотвратить", - написал Джейсон Кроу в Twitter.
При этом американский политик "выразил глубокую обеспокоенность" в связи с тем, что в нападении на Капитолий якобы участвовали военные, а также военнослужащие в резерве.
По словам министра армии, в Пентагоне осведомлены о "возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов" в дни перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена.
© REUTERS / SHANNON STAPLETON
Дополнительная безопасность
Американский министр заверил представители Демократической партии, что Пентагон совместно с правоохранительными органами предпринимает соответствующие меры для обеспечения безопасности.
Ранее стало известно, что мэр Вашингтона Мюриэл Боузер направила федеральным властям официальный запрос о предоставлении дополнительной помощи, чтобы обеспечить безопасность 20 января во время инаугурации Джо Байдена.
Газета USA Today со ссылкой на неназванного представителя минобороны США сообщила, что под следствием по делам о терроризме находится 25 военнослужащих.
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Федеральные власти теперь планируют заранее обеспечить безопасность во время проведения церемонии инаугурации нового американского президента Джо Байдена.
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