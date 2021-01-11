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Беспорядки в Капитолии: власти США завели 25 дел

11.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв ― Sputnik. Американские власти возбудили 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в конгрессе США, сообщил конгрессмен от Демократической партии Джейсон Кроу.

Беспорядки в американской столице вспыхнули накануне во время официального утверждения итогов президентских выборов, которые нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп проиграл.

© REUTERS / SHANNON STAPLETON
Трамп заявил, что его сторонники "не допустят кражу победы на выборах"

В результате атаки на Капитолий, где конгрессмены проводили подсчет голосов, пострадали люди, несколько человек, в том числе, представители правопорядка, погибли.

Резервисты причастны к атаке?

Конгрессмен рассказал, что обсуждал попытку силового захвата Капитолия с министром армии Соединенных Штатов Райаном Маккарти. В беседе поднимались вопросы, связанные с действиями военных в связи с "атакой на Капитолий" и о "действующих мерах безопасности".

"Министр Маккарти заявил, что 25 дел о внутреннем терроризме было открыто в результате нападения на Капитолий. (Обнаружено) длинноствольное огнестрельное оружие, "коктейли Молотова", взрывные устройства и пластиковые наручники, что позволяет предположить, что большее бедствие удалось предотвратить", - написал Джейсон Кроу в Twitter.

При этом американский политик "выразил глубокую обеспокоенность" в связи с тем, что в нападении на Капитолий якобы участвовали военные, а также военнослужащие в резерве.

По словам министра армии, в Пентагоне осведомлены о "возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов" в дни перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена.

© REUTERS / SHANNON STAPLETON
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Дополнительная безопасность

Американский министр заверил представители Демократической партии, что Пентагон совместно с правоохранительными органами предпринимает соответствующие меры для обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что мэр Вашингтона Мюриэл Боузер направила федеральным властям официальный запрос о предоставлении дополнительной помощи, чтобы обеспечить безопасность 20 января во время инаугурации Джо Байдена.

Газета USA Today со ссылкой на неназванного представителя минобороны США сообщила, что под следствием по делам о терроризме находится 25 военнослужащих.

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Теги: Минск
 
 
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Федеральные власти теперь планируют заранее обеспечить безопасность во время проведения церемонии инаугурации нового американского президента Джо Байдена.
 
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