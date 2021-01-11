В поселке Свислочь погиб 10-летний мальчик

Источник материала: Tut.by

Днем 10 января в поселке Свислочь пропал 10-летний мальчик. Его искали родные, милиция и волонтеры ПСО «Ангел». Тело ребенка нашли в люке, заполненном водой.



Иллюстрация: ПСО «Ангел»

Мальчик ушел из дома кататься на санках около трех часов дня. Его тело нашли около девяти часов вечера.

По неофициальной информации, отец ребенка нашел санки мальчика возле люка, заполненного водой. Когда воду откачали, то нашли тело ребенка.

Как только появится официальный комментарий правоохранительных органов, мы его сразу же опубликуем.