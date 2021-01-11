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Разрисовали краской щиты спецназа: в Минске будут судить молодую пару
11.01.2021 09:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв - Sputnik. Суд Октябрьского района столицы рассмотрит уголовное дело в отношении двух молодых минчан, которые обвиняется в том, что нанесли краской надписи на заградительные щиты силовиков, сообщили в суде.
© Sputnik / Виктор Толочко
В уголовном деле речь идет о событиях 6 сентября в Минске, обвиняемые были задержаны во время массовой протестной уличной акции. В отношении них было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК. Пару будут судить за участие в несанкционированной уличной акции, а также за злостное хулиганство.
"Первое судебное заседание состоится в 10.30 14 января", - сообщили Sputnik в понедельник в суде Октябрьского района Минска.
Как следует из обвинения, юноша и девушка "из хулиганских побуждений, используя баллончики с краской, нанесли рисунки и надписи на заградительных щитах войсковой части 3620 Минобороны, которые были установлены на разведывательно-дозорных машинах (БРДМ-2), повредили указанные щиты, причинив имущественный вред".
Кроме этого, им предъявлено обвинение в активном участие "в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".
Санкция статей предусматривает до шести лет лишения свободы.
Массовые
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее генеральный прокурор Андрей Швед сообщал, что по состоянию на начало 2021 года в суды направлено 259 производств в отношении 309 лиц. Также органы прокуратуры вносят корректировки в квалификации статей следователями, учитывая тяжесть преступлений.
Он также заявлял, что по делам о массовых беспорядках прокуроры нацеливают суды на
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Юноша и девушка были задержаны за хулиганство во время одной самый массовых воскресных акций протеста.
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