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Крушение самолета в Индонезии: эксперты назвали возможную причину

11.01.2021 09:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Пассажирский самолет Boeing 737-500, который потерпел крушение 9 января в Яванском море, мог разбиться при ударе о воду, об этом сообщает издание Straits Times со ссылкой на информацию национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии.

© RUPTLY
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"Это еще не окончательный вывод ... Предварительные данные показывают, что самолет разбился при ударе о воду", - приводит газета слова руководителя отдела расследований по воздушной безопасности комитета Нуркахио Утомо.

По его словам, если бы крушение воздушного судна произошло в воздухе, то в таком случае обломки были бы разбросаны по большей площади.

Boeing 737-524, принадлежащий компании Sriwijaya Air, выполнял рейс из Джакарты в Пантианак в субботу. Через несколько минут после вылета из аэропорта столицы самолет упал в Яванское море. На борту, согласно официальным данным, находилось 62 человека – шесть членов экипажа и 56 пассажира, в том числе дети. Все они были гражданами Индонезии.

В воскресенье индонезийские спасатели достали из моря части тел погибших, одежду и фрагменты самолета, в частности, элементы фюзеляжа, проводку, шасси, сидения. Также на глубине 23 метров им также удалось обнаружить черные ящики с разбившегося самолета.

Поисковые работы будут продолжены в понедельник. Представители национального комитета по безопасности на транспорте заявили, что приоритетная задача – найти и поднять на поверхность черные ящики.

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Теги: Минск
 
 
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На месте падения Boeing 737-500 спасатели обнаружили фрагменты самолета и тел погибших, а также черные ящики, которые планируют поднять на поверхность.
 
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