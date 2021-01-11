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Крушение самолета в Индонезии: эксперты назвали возможную причину
11.01.2021 09:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв – Sputnik. Пассажирский самолет Boeing 737-500, который
"Это еще не окончательный вывод ... Предварительные данные показывают, что самолет разбился при ударе о воду", - приводит газета слова руководителя отдела расследований по воздушной безопасности комитета Нуркахио Утомо.
По его словам, если бы крушение воздушного судна произошло в воздухе, то в таком случае обломки были бы разбросаны по большей площади.
Boeing 737-524, принадлежащий компании Sriwijaya Air, выполнял рейс из Джакарты в Пантианак в субботу. Через несколько минут после вылета из аэропорта столицы
В воскресенье индонезийские спасатели достали из моря части тел погибших, одежду и фрагменты самолета, в частности, элементы фюзеляжа, проводку, шасси, сидения. Также на глубине 23 метров им также удалось обнаружить черные ящики с разбившегося самолета.
Поисковые работы будут продолжены в понедельник. Представители национального комитета по безопасности на транспорте заявили, что приоритетная задача – найти и поднять на поверхность черные ящики.
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На месте падения Boeing 737-500 спасатели обнаружили фрагменты самолета и тел погибших, а также черные ящики, которые планируют поднять на поверхность.
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