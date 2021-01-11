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В Глубоком спасли очередного тонувшего рыбака

11.01.2021 10:23 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел утром 10 января на озере Великое в Глубоком, сообщает МЧС.


50-летний мужчина провалился под лед примерно в 100 метрах от берега. К приезду спасателей он находился в полынье, на поверхности воды.

Работники МЧС достали его из воды и передали медикам.

Мужчина получил переохлаждение, его отвезли в больницу.

В Глубокском районе, кстати, спасли уже несколько любителей зимней рыбалки. 7 января недалеко от деревни Петровщина провалился под лед 46-летний мужчина. Его достали из воды очевидцы. А 3 января 37-летний мужчина рыбачил на озере Забелье, и под ним проломился лед. Рыбаку повезло, что люди вызвали спасателей и те вытащили его на берег. 19 декабря работники МЧС вовремя пришли на помощь рыбаку на озере Великом в райцентре: он тоже тонул.

Рыбалка 17 декабря на озере Кагальном в Глубоком закончилась трагедией: утонул 77-летний пенсионер.

 
 
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50-летний мужчина провалился под лед примерно в 100 метрах от берега. К приезду спасателей он находился в полынье, на поверхности воды.
 
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