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Общежитие колледжа горело в Минске, эвакуировано 400 человек
11.01.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв – Sputnik. Общежитие горело в Минске, эвакуировано 400 человек, сообщила пресс-служба МЧС в понедельник.
© Sputnik Павел Вур
Информация возгорании в здании, расположенном по адресу улица Кульман, 18 поступила спасателям в понедельник в 01:37.
До прибытия расчетов МЧС благодаря сработке системы оповещения из общежития эвакуированы 400 жильцов, из них 1 ребенок.
Как стало известно, горела мусороприемная камера на первом этаже двенадцатиэтажного здания общежития №1 филиала БГЭУ "Минский финансово-экономический колледж". Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Пострадавших из-за происшествия нет, в результате инцидента закопчен мусоропровод.
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До прибытия расчетов МЧС в результате сработки системы оповещения из общежития удалось эвакуировать жильцов.
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