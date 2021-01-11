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Общежитие колледжа горело в Минске, эвакуировано 400 человек

11.01.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Общежитие горело в Минске, эвакуировано 400 человек, сообщила пресс-служба МЧС в понедельник.

© Sputnik Павел Вур
Пожар произошел на территории военной части в Уручье

Информация возгорании в здании, расположенном по адресу улица Кульман, 18 поступила спасателям в понедельник в 01:37. 

До прибытия расчетов МЧС благодаря сработке системы оповещения из общежития эвакуированы 400 жильцов, из них 1 ребенок. 

Как стало известно, горела мусороприемная камера на первом этаже двенадцатиэтажного здания общежития №1 филиала БГЭУ "Минский финансово-экономический колледж". Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Пострадавших из-за происшествия нет, в результате инцидента закопчен мусоропровод.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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До прибытия расчетов МЧС в результате сработки системы оповещения из общежития удалось эвакуировать жильцов.
 
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