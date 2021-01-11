Пошел кататься на санках: в Минской области умер 10-летний мальчик

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Несчастный случай произошел в поселке Свислочь Пуховичского района в минувшее воскресенье: мальчик пошел кататься на санках, а по дороге домой провалился в 8-метровый колодец и утонул, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".

ЧП случилось в нескольких километрах от дома мальчика, в поселке Свислочь. На горку он отправился в компании 14-летней девочки, она вернулась домой, а мальчик нет. Родители забили тревогу.

"Мирон (Шайтанов - Sputnik) катался недалеко с ребятами, в какой-то момент повздорил с подружкой и отправился домой. Но не дошел. Когда мы объявили сбор группы на поиски мальчика, нам позвонили милиционеры и сказали, что нашли шапку и обувь в канализационном люке. А когда откачали колодец, нашли тело ребенка, к сожалению, он был уже мертв", - рассказала Sputnik координатор по работе со СМИ ПСО "Ангел" Юлия Ковган.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели ребенка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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