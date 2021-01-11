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В Вороновском районе на озере спасли провалившегося под лед человека

11.01.2021 11:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На озере Валицкого возле деревни Парубишки Вороновского района в пятницу, 8 января, под лед провалился мужчина — его спасли сотрудники МЧС.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Инцидент произошел около 17.20. Спасателям сообщили, что на озере под лед провалился мужчина. Вероятнее всего, события развивались следующим образом: мужчина приехал на озеро на рыбалку, но при ловле рыбы на расстоянии 30 метров от берега лед толщиной 4 см треснул — и человек провалился в воду. Рядом стоявшие рыбаки подали ему палку, за которую тонувший держался до прибытия спасателей.

С общим переохлаждением организма 48-летнего мужчину доставили в больницу.

 
 
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Вероятнее всего, события развивались следующим образом: мужчина приехал на озеро на рыбалку, но при ловле рыбы на расстоянии 30 метров от берега лед толщиной 4 см...
 
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