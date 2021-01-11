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Под Гомелем горел дом - женщина и двое детей в больнице
Источник материала: Tut.by
Ночью под Гомелем горел дом — в больнице хозяйка и двое детей. Подробности
Пожар случился ночью 11 января в агрогородке Еремино.
Когда приехали спасатели, жильцы уже самостоятельно покинули дом. Женщину с двумя детьми — 11 и 13 лет — с отравлением продуктами горения и термоингаляционной травмой на скорой отвезли в больницу.
В доме выгорел второй этаж.
Причина пожара устанавливается.
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Женщину с двумя детьми на скорой увезли в больницу.
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