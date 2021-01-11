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Под Гомелем горел дом - женщина и двое детей в больнице

11.01.2021 11:33 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью под Гомелем горел дом — в больнице хозяйка и двое детей. Подробности сообщили в МЧС.


Пожар случился ночью 11 января в агрогородке Еремино.

Когда приехали спасатели, жильцы уже самостоятельно покинули дом. Женщину с двумя детьми — 11 и 13 лет — с отравлением продуктами горения и термоингаляционной травмой на скорой отвезли в больницу.

В доме выгорел второй этаж.

Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Гомель
 
 
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Женщину с двумя детьми на скорой увезли в больницу.
 
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