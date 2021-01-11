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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гибель ребенка в Пуховичском районе Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе. Накануне днем ребенок ушел кататься с горки в лесу в соседнем...

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе. Накануне днем ребенок ушел кататься с горки в лесу в соседнем поселке Свислочь с 14-летней девочкой. Она вернулась домой, а мальчик нет. Позже тело ребенка сотрудники МЧС обнаружили в заброшенном очистном колодце. Для установления точной причины смерти следователями назначена судебно-медицинская экспертиза.