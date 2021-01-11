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Ранил ножом двух милиционеров: уголовное дело передано в прокуратуру

11.01.2021 12:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв - Sputnik. Управлением Следственного комитета по Брестской области установлены обстоятельства преступлений, совершенных иностранным гражданином, его обвиняют в нанесении ножевых ранений двум милиционерам, сообщили в СК.

© Photo : МВД Беларуси
Минчанин выпил литр водки и напал на милиционера возле БТ

По данным следствия, 54-летний гражданин России был задержан днем 3 сентября 2020 года. Когда его доставляли в районный отдел внутренних дел, он нанес милиционерам "удары ножом в жизненно важные органы". 

"Действия обвиняемого квалифицированы нескольким статьям УК Беларуси. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух милиционеров, а также в нарушении запрета на въезд в Беларусь", - сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По его словам, к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.

Как следует из материалов дела, во время задержания сотрудники милиции своевременно среагировали на сложившуюся обстановку и выбили нож из рук нападавшего, что спасло их жизни. Им были причинены телесные повреждения различных степеней тяжести.

Установлено, что обвиняемый в июле 2020 года был принудительно выслан из Беларуси сроком на 5 лет и предупрежден об уголовной ответственности за нарушение срока запрета въезда в страну. Несмотря на это, мужчина вернулся в страну и незаконно пребывал на ее территории.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Обвиняемым по делу проходит иностранец, которого ранее уже высылали из Беларуси и запретили въезд в страну.
 
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