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В России родители привязали тюбинг с ребенком к авто и решили покататься. Вот чем это закончилось

11.01.2021 13:05 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Опасное ДТП произошло в Амурской области России: автомобиль наехал на тюбинг, в котором находился 10-летний ребенок. Момент попал на видео.

Происшествие случилось на Чигиринском водохранилище. Родители привязали тюбинг с ребенком внутри к своему автомобилю и катали его по замерзшему льду, когда наперерез им выехало другое авто. Машина наехала на тюбинг. Очевидцы вызвали «скорую», которая доставила ребенка в больницу. Он получил ушибленную травму грудной клетки.

В ГИБДД начали проверку. Если повреждения, полученные ребенком, окажутся тяжелыми, будет возбуждено уголовное дело. А местная прокуратура проверит исполнение обязанностей родителями, которые привязали тюбинг к своему авто.

 
 
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Безответственное поведение родителей чуть не привело к трагедии.
 
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