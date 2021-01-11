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Недалеко от Гродно мужчина попал под поезд и погиб

11.01.2021 13:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 11 янв – Sputnik. Мужчина подошел на небезопасное расстояние к железнодорожным путям и попал под поезд, следовавший из Гродно в Минск, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

© Photo : УГИБДД УМВД России по Брянской области
Двое белорусов, попавших в ДТП под Брянском, в тяжелом состоянии

Несчастный случай произошел в пригороде Гродно вечером 6 января. Пассажирский поезд "Гродно-Минск" двигался со скоростью примерно 50 километров в час. Машинист увидел возле железнодорожных путей силуэт человека, бригада локомотива подала звуковой сигнал. Мужчина сначала отошел, но затем снова приблизился на небезопасное расстояние, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Машинист резко затормозил, но избежать наезда на человека не удалось. Пострадавшим оказался 38-летний мужчина, который, возможно был пьян. Мужчину этим же поездом отвезли на ближайшую станцию в Скидель Гродненского района. Врачи констатировали его смерть.

Транспортная милиция региона напоминает белорусам о необходимости соблюдать правила поведения на железной дороге. Запрещено ходить по железнодорожным путям на станциях и перегонах, переходить их в неустановленных местах и тем более прогуливаться по ним или перебегать пути перед приближающимся поездом.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Потерпевшего на этом же поезде отвезли на ближайшую пассажирскую станцию, но спасти его не удалось.
 
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