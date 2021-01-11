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Двое белорусов, попавших в ДТП под Брянском, в тяжелом состоянии
11.01.2021 13:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв – Sputnik. Двое белорусов, пострадавших в субботней аварии в Брянской области, с тяжелыми травмами доставлены в первую городскую больницу Брянска. Остальные лечатся в Выгоничской центральной районной больнице, сообщает портал
© Photo : СК РБ
Дорожно-транспортное происшествие
Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором ехали 16 граждан Беларуси, вылетел с дороги и опрокинулся. Все пострадавшие – мужчины в возрасте от 24 до 42 лет.
Дорожная полиция Брянской области сообщила, что 34-летний водитель автобуса был трезв, он не учел дорожные и метеоусловия (подморозило, выпал снег). Водитель не справился с управлением – микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. По факту аварии проводится проверка.
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Здоровье еще пятерых пострадавших не вызывает опасения у медиков, по факту аварии проводится проверка.
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