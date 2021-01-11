Двое белорусов, попавших в ДТП под Брянском, в тяжелом состоянии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Двое белорусов, пострадавших в субботней аварии в Брянской области, с тяжелыми травмами доставлены в первую городскую больницу Брянска. Остальные лечатся в Выгоничской центральной районной больнице, сообщает портал "Брянские новости" .

Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 января около 17:30 на 43-м километре автодороги А-240 Брянск – Новозыбков.

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором ехали 16 граждан Беларуси, вылетел с дороги и опрокинулся. Все пострадавшие – мужчины в возрасте от 24 до 42 лет.

Дорожная полиция Брянской области сообщила, что 34-летний водитель автобуса был трезв, он не учел дорожные и метеоусловия (подморозило, выпал снег). Водитель не справился с управлением – микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. По факту аварии проводится проверка.